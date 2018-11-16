كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 16 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - " الشئون العربية بالنواب": تشكيل لجنة فرعية خاصة بالشأن السوداني

معتز عوض

قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن العلاقات بين مصر والسودان شهدت تطورًا كبيرًا بفضل قيادة البلدين، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي أكبر اهتمام للتعاون مع الخرطوم.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن البرلمان يتابع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان، كاشفًا أنه تقرر تشكيل لجنة فرعية خاصة بالشأن السوداني؛ وتعرض شهريا تقرير.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على وحدة ليبيا، كما أن دور مصر فيما يخص القضية الفلسطينية وطني ورائد ولا ينكر دورها إلا جاحد، موضحًا أن بلادنا هي الدولة الوحيدة التي نجحت في وقف إطلاق النار على غزة الأيام الماضية.