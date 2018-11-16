كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 16 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - أحمد عيد عبدالملك يغيب عن الجونة شهراً للإصابة

أحمد عيد عبدالملك

تعرض أحمد عيد عبد الملك، لاعب الفريق الأول بنادي الجونة، لإصابة بقطع في الغضروف الداخلي للركبة خلال مران اليوم، الخميس.

وبحسب الجهاز الطبي لنادي الجونة، يغيب أحمد عيد عبد الملك لمدة شهر عن الملاعب، عقب إجراء الجراحة على أن يعود بعدها لأداء التدريبات التأهيلية تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية.

وشارك أحمد عيد مع الجونة في 12 مباراة ببطولة الدوري؛ حيث سجل هدفًا واحدًا خلال 479 دقيقة لعب.