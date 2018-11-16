كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 16 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - المُحلل الاقتصادي كامل وزنة: الاقتصاد اللبناني "شبه مشلول"

علّق المُحلل الاقتصادي، كامل وزنة، على ارتفاع الودائع لَدى المَصارف اللبنانية بنسبة 4%، قائلاً: «لا زالَ هُناك ثقة في البنوك اللبنانية.. ولم تَكن هناك مشكلة في الودائع في لبنان باعتبار أن حجم الودائع في الدولة تبلغ ما يقارب 4% حجم الاقتصاد اللبناني، فالمشكلة هي ليست في حجم الودائع بل في مكان آخر المتمثل في النمو الاقتصادي الذي لم يَجد طريقًا للخروج من أزمته، في إشارة إلى الركود الذي يَعيشها مُنذ عامين».

وأضاف «وزنة»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أنَّه هناك مُشكلة في الاقتصاد اللبناني رُبما السياسات النقدية تحافظ على العملة اللبنانية وتُحافظ على البنوك، واليوم الاقتصاد اللبناني «شبه مشلول»، وهذا أيضًا يَعود لأسبابٍ سياسية وليس فقط اقتصادية.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم، إن الودائع المصرفية زادت أربعة بالمئة على أساس سنوي، مضيفا أنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للعام الحالي اثنين بالمئة.

وأضاف في كلمته بمؤتمر المصرفى العربى السنوى في بيروت أن المصارف اللبنانية نجحت في إبقاء التدفقات بالعملات الأجنبية نحو قطاعها مدعومة من مصرف لبنان.