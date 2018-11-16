كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 16 نوفنبر 2018 12:50 صباحاً - هشام مبارك ينظم إستديو تحليلي عن البطاس والملوخية بعد هزيمة الأهلي



احم احم ! الأهلي«بطاطس» والباقي »ملوخية«! هشام مبارك - خلاص بقي ياسي السيد فكها ياخويا شوية دي مكانتش بطولة خسرتوها. - هو انتي فاكرانا زيكم متعودين علي الهزيمة؟ - لسه فيك لسان بتتلامض ياسي السيد،خلاص ياسيدي مش فيه مثل بيقول لكل جواد نزوة؟ - اسمها كبوة جواد ياجاهلة كبوة،النزوة دي حاجة تانية يعني لما الراجل مثلا يتجنن علي كبر ويعرف واحدة علي مراته دي بيسموها نزوة. - وهو معقولة فيه رجالة بتعرف حريم علي حريمها ياسي السيد؟ - شامم ريحة تريقة في كلامك غوري دلوقتي من قدامي وخلي يومك يعدي وكفاية إللي أنا فيه. - ياسي السيد بلاش تكابر واعترف بالحقيقة الأهلي وحش ياخويا وكل الناس شايفة كده. - طب ياريت ياختي تقفلي الاستديو التحليلي بتاعك ده وتقومي تشوفي حاتطبخيلنا إيه وخليني أنا في هم الأهلي إللي بهدلنا ده ورخصنا وخلي إللي يسوي وإللي مايسواش يحفل علينا. - عمرك ماترخص ياسي السيد ده الأهلي مهما حصل هو الغالي ياخويا.الأهلي هو إللي فيهم،هو البطاطاس والباقي كله ملوخية! - هو أنا باقولك تقفلي الاستديو التحليلي علشان تفتحي سوق الخضار؟ بطاطس إيه وملوخية إيه هي أمك وحشتك ونفسك تروحي عندها كام يوم ولا إيه يا أمينة؟ - أحب علي يدك ياسي السيد خلاص حرمت ياخويا أنا مش قصدي أعكنن عليك أنا بس كنت عايزة أنسيك إللي حصل في برديس - ههههههه الله يحظك يا أمينة اسمها رادس ياولية رادس. ايوه كده ياشيخ أضحك ولا يهمك قال علي رأي المثل ياللي كنت مستني الأهلي يفوز في رادس يامستني الحكومة ترخص البطاطس! - تاني يا أمينة طب أحب أنا علي إيدك تبطلي السيرة دي لو سمحتي وانا مستعد أعملك إللي انتي عايزاه. - بجد ياسي السيد؟طب إيه رأيك ياخويا أنا نفسي موت أروح أتفرج علي الهضبة؟ - هضبة إيه ياولية هو المقطم ناداكي ولا إيه يا أمينة؟ - لا مقطم إيه اسم الله علي مقامك ياسي السيد أنا قصدي عايزة أروح حفلة عمرو دياب؟ - انتي لزمن اتجننتي في نافوخك انتي عارفة ياولية التذكرة بكام؟ انتي ماسمعتيش وزير التعليم بيقول إن تذكرة حفلة عمرو دياب بعشرين ألف جنيه؟ - سلامة عقلك ياسي السيد هي الهزيمة تعمل فيك كده، مال وزير التعليم ياخويا بتذكرة عمرو دياب؟ - ماهو كان بيقول كده للناس إللي ولادها بيشتروا تذاكر الهضبة بتاعك بكام ألف جنيه وعايزة تعليم مجاني لولادها اطلبي حاجة معقولة ياأمينة وبلاش افترا ولا فرحة هزيمة الأهلي لحستلك دماغك! - خلاص ياخويا ولا تزعل انت ولّا وزير التعليم بلاها حفلة عمرو دياب أم عشرين ألف جنيه وروح السوق هاتلنا اتنين كيلو بطاطس واثنين كيلو طماطم وكمان وانت راجع هاتلنا حلاوة المولد! - انتي قولتيلي عايزة تروحي حفلة عمرو دياب لوحدك يا أمينة ولا إنتي والعيال؟

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