"المرأة والمجتمع" تطلق مسابقة صحفية حول القضايا التعليمية والنسائية

أعلنت جمعية المرأة والمجتمع، عن فتح باب التقدم لجوائز "الصحافة والإعلام وقضايا تعليم الكبار" في عامها الثاني.

وتأتي المسابقة في إطار برامج مبادرة التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحررات من الأمية؛ التي أطلقتها جمعية المرأة والمجتمع في مارس 2015 وتشجع الإعلام النوعي على الاهتمام والتفاعل بقضايا تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في مسابقة هي الأولى من نوعها.

وتشجع الجائزة، على بناء أجيال جديدة مناصرة لحركة تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة وتمكين المرأة.

وتمنح المسابقة، جائزة الصحافة لأفضل عمل صحفي نشر خلال عام 2018 تبني قضايا تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة وتمكين المرأة، وتبلغ قيمة الجائزة 5 آلاف جنيه إضافة إلى درع المسابقة، والجائزة الثانية عن أفضل عمل إعلامي مرئي ومسموع، ويحصل الفائز فيها على 5 آلاف جنيه ودرع المسابقة إضافة إلى 3 جوائز تقديرية لأفضل عمل صحفي أو مرئى وإعلامي.

ويفتح باب الاشتراك في المسابقة منتصف نوفمبر الجاري لمدة شهرين حتى منتصف يناير 2019 المقبل.

ومن شروط التقدم للمسابقة:

- أن يكون المتقدم فردا أو فريقا.

- يقدم كل مشارك عمل واحد، إضافة إلى استيفاء استمارة الاشتراك بالمسابقة على الموقع الإلكتروني www.wsaegypt.com لشروط ومعايير العمل المرشح: وهي أن يقدم العمل باللغة العربية، وأن يكون دقيقًا في معلوماته وله تأثير على الجمهور المستهدف، وأن يكون العمل قد نُشر عبر وسيلة إعلامية مطبوعة أو إلكترونية أو إذاعة أو محطة تليفزيونية خلال عام 2018.

ومن المعروف، أن اللجنة شكلت العام الماضي برئاسة الإعلامي الكبير عمرو الليثي، وسيتم إعلان جوائز النسخة الأولى من الجائزة في المنتدى السنوي الرابع للمتحررات من الأمية التي تعقده الجمعية في مارس 2019.

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