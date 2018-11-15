إحدى المتعافيات من سرطان الثدي: مؤسسة بهية تؤمن وتهتم "بالدعم النفسي"

قالت ناهد سعدي، إحدى المرضى المتعافيات من مرض سرطان الثدي، إنها تطلق على نفسها "ناهد بنت بهية"، وعن رحلة مرضها، تقول: "تقدمت لخضوع الكشف الذاتي واكتشفت مرضي بسرطان الثدي وبدأت العلاج تحت إشراف مؤسسة بهية من سنة وثلاثة أشهر".

وأكدت سعدي أن مؤسسة بهية تؤمن وتهتم "بالدعم النفسي" للمريض لقدرتهم على استكمال العلاج، مشيدة بطريقة العلاج حيث قالت: "بعد جلسات الكيماوي تقوم المؤسسة بعمل حفلات للمرضى بالإضافة إلى قيامها برحلات كثيرة للمرضى لدعمهم النفسي والمعنوي لمقاومة المرض، فالمؤسسة تعتبر بيتي".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الطبي الثاني لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان تحت عنوان "التطورات الحديثة في مرض سرطان الثدي".

ويهدف المؤتمر في استكمال نجاحات العام الماضي لمؤسسة "بهية" وتبادل الخبرات والمعلومات مع المختصين حول أحدث طرق علاج سرطانات الثدي، كما يأتي المؤتمر في ضوء إستراتيجية المؤسسة التي تعمل على مكافحة مرض سرطان الثدي وتقديم احدث الطرق العلاجية والتقنيات الطبية في هذا المجال، بحضور نخبة من أساتذة طب وجراحة سرطان الثدي بالجامعات والمراكز المتخصصة والخبراء في هذا المجال.

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