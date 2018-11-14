كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 14 نوفنبر 2018 08:01 صباحاً - تامر حسني : الست ممكن تخلي جوزها مليونير في هذه الحالة
كتبت : انجي بيومي
وجّهت الفنانة إسعاد يونس، سؤالاً، للفنان تامر حسني: "هل من الممكن الست تخلي جوزها مليونير؟"، فأجاب «حسني»، قائلاً: "الست ممكن تخلي جوزها مليونير لو كان ملياردير".
وأضاف "حسني" في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا: "في نوعين من الستات، الأول ممكن الست تقف جنب جوزها وتصبر عليه وتدعمه لحد لما يوصل وفيه العكس".
وتابع: "بسمة مراتي مش بتشك فيا، وهي مش نكدية، ولكن أحيانا بدخل عليها وأقولها «ها يا حبيبتي عاملة لنا نكد إيه النهاردة؟»، وأنا بعذرها كتير بحكم طبيعة شغلي".
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