كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 14 نوفنبر 2018 08:01 صباحاً - الوزراء : مشروع روضة السيدة يدعو للفخر والإعجاب
كتبت : انجي بيومي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مشروع روضة السيدة يعتبر أيقونة نجاح، لأنه حول منطقة تل العقارب من منطقة لا تصلح للسكن لمعمارية، وهذا شيء يدعو للفخر والإعجاب.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن العمارات في روضة السيدة راعت الطراز المعماري الإسلامي بالمنطقة، حتى لا تكون العمارات مسخ شاذ.
وأشار إلى أن تغيير اسم تل العقارب لروضة السيدة هدفه تغير حياة المواطن بشكل كامل حتى في الاسم.
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