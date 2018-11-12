كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 12 نوفنبر 2018 07:54 صباحاً - رمضان صبحي يكشف أسرار أزمة حسام غالي مع منتخب مصر
حسام غالي
حكى رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، عن الواقعة التي أطاحت بحسام غالي خارج منتخب مصر، مؤكدا على أن لاعبي الأهلي تعرضوا للإساءة.
حسام غالي ابتعد عن منتخب مصر منذ مارس 2016 وحتى اعتزاله كرة القدم، بسبب ما وصفه "عدم حصول لاعبي الأهلي على حقوقهم والتحدث معهم بشكل غير لائق".
وقال رمضان في تصريحات لملعب أون على قناة أون سبورت " الأمر حدث خلال مباراة نيجيريا هناك، حدث معنا موقف سيء، على الأخص لاعبي الأهلي".
وأضاف "لكن حسام غالي وقف وتصدر لنا، فهو لا يتحمل الإساءة للأهلي".
وتابع "حسام غالي بتاريخه كان يمكنه المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه يمكننا القول خسر شيئا من أجل المجموعة".
حسام غالي اعتزل كرة القدم في مايو من العام الجاري بعد رحلة طويلة بين الأهلي، وفينورد الهولندي، وتوتنام الإنجليزي، ودربي كاونتي، والنصر السعودي، وليرس البلجيكي.
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