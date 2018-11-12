كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 12 نوفنبر 2018 07:54 صباحاً - نتنياهو يقطع زيارته إلى فرنسا بسبب اشتباكات غزة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، والعودة إلى إسرائيل على خلفية الاشتباكات على الحدود مع غزة.

وكتب نتنياهو في "تويتر": "على خلفية الأحداث الأمنية التي وقعت في جنوب البلاد قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اختصار زيارته إلى باريس والعودة إلى إسرائيل هذه الليلة".

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين، إثر اشتباكات اندلعت شرقي خان يونس في جنوب القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح متوسّطة خلال "عملية أمنية" داخل القطاع تخللها تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين من حماس.

وذكرت وسائل إعلام إشسرائيلية أن الجيش طلب من المستوطنين في غلاف غزة البقاء داخل منازلهم على خلفية "حدث أمني يتعلق بقطاع غزة".

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الأوضاع الأمنية في القطاع تشهد توترا كبيرا عقب "الحدث الأمني" كما تشهد تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي