كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 12 نوفنبر 2018 07:54 صباحاً - عمرو أديب مطالبًا بإنشاء مجلس أعلى للقمامة : الدول المحترمة زبالتها انتهت

كتبت : انجي بيومي

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه ينبغي أن يكون هناك مجلس أعلى لحل مشكلة القمامة في مصر، مستطردًا: «محدش قادر يستفيد من الثروة اللي ممكن تعملها من الزبالة».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد: «الوطن لازم يتخلص من مخلفاته، وأرجوكم مترموش الزبالة في الشارع، لأن الدول المحترمة زبالتها انتهت».

وأوضح أن ألمانيا قد احتفلت مؤخرًا بنفاد المخلفات، فأصبحوا يستوردون المخلفات من الخارج، مستطردًا أن أرباح ألمانيا من المخلفات تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وذكر أن هناك مصانع في مصر ستبدأ في العمل بناء على الطاقة المستخرجة من المخلفات، مشيرًا كذلك إلى عرض بيل جيتس، مؤخرًا في مؤتمر في الصين لما أسماه بتكنولوجيا التواليت.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والبيئة، ووجه بسرعة استكمال خطة إدارة المخلفات بكافة عناصرها لوضعها محل التنفيذ، كما أشار إلى أهمية إطلاق حوار مجتمعي شامل، حول الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات.