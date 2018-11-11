كتب ياسر ابراهيم - الأحد 11 نوفنبر 2018 06:01 مساءً - الامارات: الأولمبياد الخاص يبني إرثًا تضامنيًا عن طريق الفنون

شارك مجموعة من الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقات الذهنية إلى جانب أقرانهم في ورشة عمل تضامنية لصناعة الدمى، سادتها الأجواء الممتعة والمرحة، وأشرفت عليها الفنانة الإماراتي عائشة البلوشي واستضافتها منارة السعديات في أبوظبي يوم السبت 10 نوفمبر.

وتعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 ضمن برنامج ورش العمل الفنية التضامنية بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات، ومؤسسة أمديست، وبمشاركة الأطفال من أصحاب الهمم ممن تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عام.

وتستخدم الفنانة الإماراتية الموهوبة موادًا متنوعة وتقنيات مختلفة لصناعة أعمالها الفنية والدمى. وتشكل ورش العمل الفنية التضامنية جزءًا رئيسيًا من الفعاليات المجتمعية التي تنظم في كافة أنحاء دولة الإمارات للتعريف بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 ورسالته وأهدافه.

وتعد ورش العمل التضامنية جزءًا من برنامج الأنشطة المجتمعية التي تقام في كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف التعريف بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 وزيادة التوعية والتثقيف المجتمعي حول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية وكيفية إشراكهم ودمجهم بمختلف مناحي الحياة.

استقطبت ورش العمل الفنية التضامنية 12 طفلًا مع أمهاتهم والعشرات من المتطوعين، كما وتشرف البلوشي على ورشة عمل أخرى لتعليم الصغار كيفية صناعة الدمى يوم 24 نوفمبر.

ومن المقرر تنظيم ورشتي عمل جديدتين يومي 8 و15 ديسمبر في منارة السعديات تحت إشراف فنانين آخرين، بالإضافة إلى مزيد من الفعاليات التضامنية المخطط لإطلاقها مع مطلع العام الجديد. وفي نهاية سلسلة ورش العمل، ستعرض جميع الأعمال التي تم إنتاجها في ورش العمل ضمن معرض فني حصري يقام في منارة السعديات من 16 إلى 28 مارس 2019 خلال فترة تنظيم الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية.



