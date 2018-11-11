كتب ياسر ابراهيم - الأحد 11 نوفنبر 2018 06:01 مساءً - خادم الحرمين يستقبل مبعوث تيريزا ماي العلاقات الثنائية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض الأحد، المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.