لعشاء لذيذ.. طريقة عمل أومليت البيض بالبطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

المقادير:

خليط البطاطس:

2حبة بطاطس متوسطة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1حبة متوسطة بصل مفروم.

1فص ثوم مهروس.

حبة فلفل أخضر حار مفروم.

نصف كوب بقدونس مفروم.

خليط البيض:

6 بيضات.

1ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو).

3ملعقة كبيرة كريمة أو حليب.

طريقة التحضير:

1- قشري البطاطس وقطعيها إلى مربعات صغيرة الحجم، ضعي مقدار وفير من الماء في قدر متوسط الحجم وضعي القدر على النار ليغلي الماء بقوة.

2- أضيفي البطاطس، قليل من الفلفل والملح، دعي البطاطس على النار لتنضج. صفي البطاطس ودعيها جانبا.

3- في مقلاة واسعة ضعي الزيت، ضعي المقلاة على نار قوية، أضيفي البصل وقلبي على النار إلى أن يصبح لونه ذهبي فاتح. أضيفي الثوم، الفلفل والبطاطس المسلوقة، قلبي الخضروات لعدة دقائق إلى أن يصبح البطاطس ذهبي اللون.

4- خليط البيض: في طبق عميق ضعي البيض، الملح، الفلفل، الكمون، البابريكا والكريمة، باستعمال مضرب شبك يدوي أخفقي البيض إلى أن تتجانس المكونات.

5- أسكبي خليط البيض على خليط البطاطس والخصروات في المقلاة، غطي المقلاة ودعيها على نار متوسطة لمدة ١٠ دقائق إلى أن ينضج البيض ويتماسك قرص الأومليت.

6- ضعي قرص الأومليت على طبق تقديم واسع وقدمي مع الفلفل وصلصة الكاتشاب والمايونيز.