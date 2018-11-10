كتب ياسر ابراهيم - السبت 10 نوفنبر 2018 10:40 صباحاً - مواجهات قوية فى ثامن جولات دورى سيدات اليد
دورى سيدات اليد
تقام اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .
وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: الجزيرة مع المنصورة وأصحاب الجياد مع الطيران والشمس مع المعادى.
فيما يلتقى فى نفس الجولة سموحة مع 6 أكتوبر والأهلى مع هليوليدو والنصر مع السنطة.
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