كتب ياسر ابراهيم - السبت 10 نوفنبر 2018 10:40 صباحاً - مواجهات قوية فى ثامن جولات دورى سيدات اليد

دورى سيدات اليد

تقام اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: الجزيرة مع المنصورة وأصحاب الجياد مع الطيران والشمس مع المعادى.

فيما يلتقى فى نفس الجولة سموحة مع 6 أكتوبر والأهلى مع هليوليدو والنصر مع السنطة.