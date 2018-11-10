كتب ياسر ابراهيم - السبت 10 نوفنبر 2018 10:40 صباحاً - تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى

جروس

يدخل فريق الزمالك، مع دقات السادسة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الإنتاج الحربى على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام. ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة حصدها خلال 10 مباريات حيث فاز بـ7 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر لقاءً وحيداً. ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى: "محمود جنش ـ أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمود حمدى - حازم إمام - طارق حامد – محمود عبد العزيز زيزو - محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - كابونجو كاسونجو".

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