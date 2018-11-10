كتب ياسر ابراهيم - السبت 10 نوفنبر 2018 10:40 صباحاً - أجيرى يجهز عمرو السولية وسام مرسى لمباراة تونس

عمرو السولية

يفاضل الجهاز الفنى بالمنتخب الوطنى بين عمرو السولية وسام مرسى لتعويض غياب محمد الننى فى مباراة تونس المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، بعدما تأكد أجيرى من تأخر عودة الننى للمشاركة فى التدريبات قبل أسبوع، حيث أعلن نادى أرسنال الإنجليزى موعد عودة محمد الننى إلى التدريبات الجماعية بعد أسبوع، بعدما تعرض لإصابة فى الفخذ خلال تدريبات المدفعجية.

ويخشى المدرب المكسيكى من حالة الإجهاد التى تصيب السولية المشارك فى نهائى الأبطال وعدم جاهزية الننى، ما يرجح مشاركة سام مرسى فى مباراة تونس المقبلة.