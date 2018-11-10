كتب ياسر ابراهيم - السبت 10 نوفنبر 2018 10:40 صباحاً - إحباط محاولة تنقيب عن آثار في منطقة الجبلين في الأقصر

تمكن فجر اليوم حراس منطقة آثار الجبلين بإسنا في الأقصر من حماية آثار المنطقة من بعض اللصوص.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن حراس منطقة آثار منطقة الجبلين استطاعوا التعامل مع مجموعة من عشرة أفراد مسلحين كانوا قد تسللوا فجر اليوم إلى منطقة الجبل الغربى بمنطقة الجبلين للقيام بأعمال الحفر خلسة وقد تصدى لهم حراس المنطقة وتبادلوا معهم إطلاق النار حتى لاذوا بالفرار، مؤكدا عدم وجود اية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقام مفتشو آثار المنطقة بتحرير محضر للحادث في شرطة السياحة والآثار.