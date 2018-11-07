طريقة تحضير سموثي الشكولاتة بالفواكه

حضري لأطفالك سموثي الشكولاتة بالفواكه، على طريقة الشيف شريف الحُطيبي، وقدميه لهم في الصباح، بجانب وجبة الفطور، بدلًا من العصائر التي تحوي على مواد صناعية، وإليكي الطريقة. المكونات: مكعبات موز صوص شيكولاته فراولة اناناس لبن ثلج مجروش طريقة التحضير: اضربي الموز مع الحليب والفراولة، بالخلاط الكهربائي. ضيفي صوص الشكولاتة، والثلج، والأناناس واخلطي جيدًا حتى مزج الخليط. ​

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