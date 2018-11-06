كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 6 نوفنبر 2018 09:48 صباحاً - خبير دولي: الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل يغير العالم للأفضل

كتبت : شيرين عصملي

قال الخبير الدولى فى التسويق الإلكترونى، جيف بولاس، :"أنا ملهم جدًا بهذا الحدث ورأيت خلال مشاركتى فى منتدى شباب العالم 6 آلاف شاب يمثلون ثقافات وحضارات من مختلف بلدان العالم لديهم حالة من العشق وحبهم للمشاركة فى هذا المنتدى".

وأضاف "بولاس"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر البث المشترك لقناتى "on e"، و"الحياة"، أنه شارك فى المائدة المستديرة التى ناقشت استغلال مواقع التواصل الاجتماعى بشكل سلبي، لافتًا إلى أن هذه المائدة تضمنت نقاشات مفيدة جدًا.

وأكد أن الاستخدام الإيجابي للتواصل يغير من وجه العالم لما هو أفضل وخاصة عندما نقدم محتوى جيد.