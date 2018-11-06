كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 6 نوفنبر 2018 09:48 صباحاً - السكك الحديدية: تذكرة رسوم دخول المحطات كان معمولا بها منذ 2009

كتبت : شيرين عصملي

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد، إن فرض تذكرة رسوم دخول محطات القطارات بقيمة جنيه ليست جديدة.

وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه كان معمولا بها منذ 2009، ولكن سيتم تفعيلها الأن.

وأوضح أن التذكرة الجديدة التي سيتم فرضها يطلق عليها تذكرة دخول رصيف محطات القطارات، موضحا أن الهدف من تفعيل تذكرة دخول محطات القطارات تخصيص حصيلتها لتطوير دورات مياه محطات القطارات.