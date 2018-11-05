شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بأحدث ظهور له مع زوجته ندى الكامل. ونشر "الفيشاوي"، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر من خلالها وهو يحتضنها، وعلق عليها قائلا: "الحب الحقيقي". وبرز اسم ندى الكامل، الفترة الأخيرة عقب ظهورها مع "الفيشاوي" في أكثر من مناسبة ومهرجان، جعلهما حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ​

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته في أحدث ظهور لهما: "الحب الحقيقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.