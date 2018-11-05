كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 5 نوفنبر 2018 11:42 صباحاً - وزير النقل: حملة قومية لإزالة المطبات العشوائية على طرق مصر
أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة بصدد إطلاق حملة قومية لإزالة المطبات العشوائية على طرق مصر، وجارى حصر المطبات بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والمحافظات.
وقال وزير النقل فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لأسوان، أن هذه المطبات تمثل خطورة على حياة المواطنين والمسافرين عبر الطرق المختلفة، وتزايد انتشارها بعد عام 2011، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع إزالة هذه المطبات العشوائية سيتم عمل مطبات بديلة بالطرق الفرعية وبشكل حضارى، معلقا محتاجين مساعدة المحافظة لهيئة الطرق أثناء الإزالة.
وأوضح عرفات، أن الهيئة بدأت فى حصر المطبات العشوائية فى طريق الأقصرـ قنا، حيث تم حصر المطبات العشوائية بطريق "أسوان ـ الأقصر" والتى بلغت نحو 140 مطب عشوائى وبدأت الهيئة بإزالتها.
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