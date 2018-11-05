بالصور - صاحبة تمثال محمد صلاح المثير للجدل تخرج عن صمتها.. وهذا مبررها

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

نشرت الفنانة التشكيلية مي عبد الله، صاحبة تمثال محمد صلاح الذي انتشرت صوره على السوشيال ميديا، منشور على صفحتها بالفيسبوك، للرد على هجوم البعض الذين اعتبروا أن ملامحه لا تشبه محمد صلاح.

وقالت مي، "عندما بدأت في التمثال كنت أصنعه للناس، وشرحت خطوة بخطوة تفاصيل تصميمه".

وأضافت "مي"، "كان الهدف منه هو تعليم الأشخاص غير المتخصصين الخطوات التمهيدية لتصميم التماثيل، وما أنشره على صفحتي الشخصي يُثبت ذلك، فالغرض هو إفادة الناس.

وتابعت: "لم يكن هدفي تصميم عمل فني ممتاز ولا فكرة خرافية، لكن كان القصد هو مساعدة الناس الذين يسألونها، وأشخاص كُثر تابعوها أثناء تصميمها التمثال للتعلم، وأنه كان مثال بسيط للشرح فقط.

وأكلمت "مي"، إنني أكلمت الشغل على التمثال، على الرغم من الانتقادات التي وجهت لي، لإتهامهم لي إني أفشي أسرار الشغل".