نهى نبيل مصدومة من قسوة الناس.. وترد على الساخرين من لغتها الإنجليزية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل عن غضبها الشديد من سخرية جمهورها من لغتها الإنجليزية خلال الفيديو الذي نشرته لبكاء ابنتها بعد التحدث عن أمها بشكل قاس من جانب عدد من الأشخاص خلال تواجدهما بمعرض العطور في الكويت؛ ما أصابها بالحزن لحبها لوالدتها.

وقالت نهى – في فيديو عبر صفحتها بتطبيق "سناب شات"- إن هؤلاء الأشخاص تجاهلوا أهمية المقطع والرسالة التي تريد أن توضحها من خلاله، ومشكلة تعرض فتاة في السابعة من عمرها لحديث قاس عن والدتها؛ ما تسبب في بكائها.

وأضافت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة أنها كانت تريد إرسال رسالة من المقطع حول مدى القسوة التي وصل لها المجتمع؛ ولكن هناك عددا من الأشخاص ركزوا على "التوافه" وتركوا جرح مشاعر طفلة صغيرة وتحدثوا عن نطقها للإنجليزية.

وتساءلت نبيل عن سر السطحية التي أصابت الناس، مشيرة إلى أنها عاشت في أمريكا 7 سنوات وتخرجت من كلية الهندسة بجامعة الكويت وتستطيع التحدث بالإنجليزية أفضل من أي شخص؛ ولكنها لا تحب التفلسف على حد قولها.

وأشارت إلى أن من انتقدوا حديثها بالإنجليزية لا يستطيعون من الأساس التحدث بالعربية بشكل جيد، مُتعجبة كيف أصبح هؤلاء فجأة يمتلكون شهادات باللغة الإنجليزية.