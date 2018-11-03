كتب ياسر ابراهيم - السبت 3 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - «ميدو»: أداء الحكم السيئ قتل رتم موقعة الأهلي والترجي

ميدو

انتقد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، أداء الحكام بين الأندية المصرية وأندية شمال أفريقيا، ووصف التحكيم في مباراة الأهلي والترجي أمس بالسيئ، مؤكدًا أن الأهلي كان أفضل في كل شيء وسيطر على المباراة ويستحق الفوز.

وقال أحمد حسام "ميدو" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأندية المصرية ومنتخباتنا سرقوا من قبل في أفريقيا وشمال أفريقيا بسبب الظلم التحكيمي وأرى أنه رغم أداء الحكام السيئ بالأمس إلا أن الأهلي كان أفضل في كل شيء وسيطر على المباراة ويستحق الفوز.. كان هناك فريقان في الملعب واحد منهم فقط لعب على الفوز وهو الأهلي".

وأضاف ميدو: "أداء الحكم السيئ قتل رتم المباراة ومتأكد أن كارتيرون كان مستاء من الحكم لكثرة صافراته.. يجب على الاتحاد الأفريقي أن يراجع مستوى الحكام فإذا كان هذا مستوى أفضل حكام في القارة فماذا عن باقي الحكام؟".