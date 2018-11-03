كتب ياسر ابراهيم - السبت 3 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - محافظة القاهرة: إزالة العشش المقامة على ترعة الطوارئ لردم الرشاح

كتب: محمود الشريف

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأنه في إطار جهود الدولة للقضاء على العشوائيات بدأت أجهزة المحافظة ممثله في حي السلام بالتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المرافق في إزالة الحجرات والعشش المقامة على ترعة الطوارئ تمهيداً للبدء في أعمال ردم الرشاح واستحداث محور مروري هام بعرض 100 متر يربط ما بين عين شمس ومدينة السلام موازياً لمحور جسر السويس يقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وأكد المحافظ بأنه تمت أعمال حصر لكافة الحجرات المقامة بمعرفة المواطنين على حرم ترعة الطوارئ وهى أملاك دولة ويتم إخلاء السكان تمهيداً لنقلهم بمشروع أهالينا والجاري تنفيذه بالتعاون ما بين محافظة القاهرة والقوات والمسلحة والمجتمع المدني.

