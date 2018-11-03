كتب ياسر ابراهيم - السبت 3 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - مدرب ليستر يؤجل إعلان تشكيلته لمواجهة كارديف

سريفادانابرابا

يستعد ليستر سيتي لخوض أول مباراة له بعد وفاة مالكه ورئيسه فيتشاي سريفادانابرابا، السبت الماضي، وذلك أمام مضيفه كارديف سيتي، اليوم.

وأكدت صحيفة "مترو"، أن المدرب الفرنسي كلود بويل سيؤجل إعلان تشكيلة فريقه لآخر لحظة ممكنة، وذلك من أجل إعطاء فرصة للاعبين لاتخاذ القرار الكامل، في حالة عدم قدرة البعض منهم على خوض المباراة.

وكانت مباراة ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، التي كان مقرر لها منتصف الأسبوع الماضي، تأجلت بسبب الحادث.

ومن جهة أخرى فإن الصحيفة أكدت، أن جماهير ليستر التي ستسافر خلف الفريق في مباراة اليوم، سيتم إهداءها وجبة إفطار قبل السفر، في ملعب كينج باور، بالإضافة إلى قمصان تحيي ذكرى وفاة فيتشاي.