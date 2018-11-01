كتب ياسر ابراهيم - الخميس 1 نوفنبر 2018 04:11 صباحاً - المرور تُغلق كوبري غمرة جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، أعمال إصلاحات لكوبرى غمرة لمدة 3 أيام، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح فواصل كوبري غمرة للسيارات، وسيكون العمل بشكل

جزئى بأحد جانبى الطريق دون الآخر (بالتناوب) للسماح بالحركة المرورية بالطريق .

وستكون الأعمال الساعة 12 مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم

الأحد 4 نوفمبر، وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.