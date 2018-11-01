كتب ياسر ابراهيم - الخميس 1 نوفنبر 2018 04:11 صباحاً - بطرقة عجيبة.. سيارة تتدلى من سطح مبنى-فيديو



كتبت : شيرين عصملي أنقذت فرق الإنقاذ سائق من سيارة تتدلى من سطح مبنى بأعجوبة، ولا يزال الحادث قيد التحقيق. وقع الحادث في مدينة جيانغشي الصينية. شاهد الفيديو..

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