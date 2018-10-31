عبايات بألوان فاتحة لإطلالتك النهارية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 أكتوبر 2018 04:05 مساءً - اختيارك الأمثل في إطلالات النهار هو الألوان الفاتحة والناعمة التي تعكس حيويّة وانتعاشاً على إطلالاتك، وهي مثال للرقة والأنوثة.

ولهذا تفضل الفاشينيستا المحجبات ارتداء عبايات بألوان فاتحة في الإطلالات النهارية، وسوف نطلعك على مجموعة من أبرز إطلالاتهن لتستوحي منها أناقتك اليومية.



ظهرت العديد من الفاشينيستا بعبايات تجمع بين الأبيض والبيج، تلك الألوان الرقيقة تساعد في تحسين حالتك المزاجية عند ارتدائها.

وقد اعتمدت مدونات الموضة المحجبات عبايات بقصّة مفتوحة من الأمام، مثل عباءة الفاشينيستا آسيا Ascia، بصيحة الألوان المتدرجة Ombre، والتي نسقت معها أزياء وحجاباً باللون الأبيض وحقيبة باللون البيج.

وكذلك عباية الفاشينيستا الكويتية مريم محمد البيج بصيحة الكاب Cape، والتي ارتدت معها كنزة بأكمام طويلة باللون الأبيض.



أيضاً اختارت الفاشينيستا فاطمة حسام Fatma Husam عباءة بيج بقماش الكريب الفخم، ونسقت معها فستاناً أبيض يظهر من العباية المفتوحة من الأمام.

وأحببنا إطلالة الفاشينيستا أمية زين Omaya Zein بالعباية البيج المفتوحة من الأمام والفستان الأبيض الناعم.

وبالأسلوب نفسه، بدت إطلالة الفاشينيستا صوفيا غودسون Saufeeya Goodson جذّابة بالعباية البيج المفتوحة مع الفستان الأبيض.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت صوفيا عباية بيضاء مفتوحة من الأمام مع فستان وردي باهت وأكملت إطلالتها بالحجاب الوردي.

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