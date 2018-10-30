كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 02:47 صباحاً - ابراهيم نصر: "ريحة رجلي طلعت والزعيم قالي اقفل ياجعيدي"-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
سرد الفنان الكوميدي إبراهيم نصر، صاحب برنامج "الكاميرا الخفية"، موقف طريف جمعه بالزعيم أثناء تصوير فيلم شمس الزناتى قائلا: "لما كنت لابس الجزمة لفترة طويلة وخلعتها من رجلى وطلعت ريحة قالى اقفل يا جعيدي".
وأضاف نصر، خلال حواره ببرنامج "الحل ايه" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذا الفيلم كان بمثابة عمل كبير، موضحا أن معظم تصوير الفيلم كان فى الصحراء.
وأكد أن جميع الفنانين الذين كانوا يعملون معه كانوا يطلبون منه تقليدهم، مضيفا: "الجميع كان سعيد بى فى بداية التمثيل"، وأن جميع الأعمال التي قام بتجسيدها مؤثرة فيه، وكشف أنه لم يقدم أي عمل إلا عن اقتناع وحب.
كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم نصر: "ريحة رجلي طلعت والزعيم قالي اقفل ياجعيدي"-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.