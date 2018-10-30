كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 02:47 صباحاً - ابراهيم نصر: "ريحة رجلي طلعت والزعيم قالي اقفل ياجعيدي"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

سرد الفنان الكوميدي إبراهيم نصر، صاحب برنامج "الكاميرا الخفية"، موقف طريف جمعه بالزعيم أثناء تصوير فيلم شمس الزناتى قائلا: "لما كنت لابس الجزمة لفترة طويلة وخلعتها من رجلى وطلعت ريحة قالى اقفل يا جعيدي".

وأضاف نصر، خلال حواره ببرنامج "الحل ايه" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذا الفيلم كان بمثابة عمل كبير، موضحا أن معظم تصوير الفيلم كان فى الصحراء.

وأكد أن جميع الفنانين الذين كانوا يعملون معه كانوا يطلبون منه تقليدهم، مضيفا: "الجميع كان سعيد بى فى بداية التمثيل"، وأن جميع الأعمال التي قام بتجسيدها مؤثرة فيه، وكشف أنه لم يقدم أي عمل إلا عن اقتناع وحب.