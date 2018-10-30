كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 02:47 صباحاً - عمرو أديب يُطالب بتطهير المصالح الحكومية من الإخوان : بيكرهونا ويبوظوا الشغل

كتبت : انجي بيومي

شدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة تطهير المصالح الحكومية من عناصر الإخوان، قائلا: "بيبوظوا الشغل وبيكرهونا".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الإخوان في الجهاز الإداري يحاولون تعطيل مصالح المواطنين، مضيفًا: "الموظفين الإخوان بيقولولنا خلوا السيسي ينفعكم، وشوفوا ربنا هيعمل فيكم إيه".

ووجه رسالة إلى المسئولين، "طهروا أجهزة الدولة من الإخوان، مشيرًا إلى أن الموظف الذي ينتمي لتنظيم معادي للدولة يجب فصله، واصفًا الإخوان بـ المافيا.