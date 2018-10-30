كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 02:47 صباحاً - مندوب توزيع يؤكد : هناك مافيا لتجارة الأدوية منتهية الصلاحية داخل مصر
كتبت : انجي بيومي
قال شخص يدعى "محمد" مندوب شركة توزيع أدوية، أن هناك مافيا كبيرة تعمل فى تجارة الأدوية منتهية الصلاحية، مضيفاً:"ناس عملت منها فلوس كتير جداً".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، : "المفروض الشركة المصنّعة هى اللى توزع الدواء، الشركة بتاعة التوزيع ملهاش صالح خالص بالدواء، والدكتور مبيعرفش يرجع الدواء".
وتابع:"أنا باخد على الفاتورة اللى بعملها مع الصيدلى 10 % فقط، ويا ريت ماتجبش يا محمد الأدوية المنتهية الصلاحية، لأن هى بتستفاد منها تانى، ودى تجارة كبيرة ومافيا داخل مصر"، مستطرداً:"أنا عاوز أسيب الشغل.. والله العظيم شغلانة حرام".
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