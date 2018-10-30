كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 02:47 صباحاً - عمرو أديب: زيارة السيسي لبرلين تُحاط بإهتمام ألماني وحقد إخواني

كتبت : انجي بيومي

ثمن الإعلامي عمرو أديب، زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تحاط بكثير من الإهتمام الألماني، والحقد الإخواني.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الإخوان يحرصون على الاعتداء على المصريين في كل زيارات الرئيس السيسي للخارج، متسائلا: "ليه الإخوان بيضربونا في كل زيارة.. الزيارة تسير والكلاب تعوي".