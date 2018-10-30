كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 02:47 صباحاً - شويكار تكشف تفاصيل خطبة فؤاد المهندس لها : "قالى تتجوزيني على المسرح"

كتبت : انجي بيومي

قالت الفنانة شويكار، إن الفنان فؤاد المهندس لم يكن سيشارك فى مسرحية "السكرتير الفنى"، وكان مرشحاً فى البداية السيد بدير، ولكنه كان مشغولاً فى مسارح روسيا، فأتوا بفؤاد المهندس، مردفة: "والله العظيم فؤاد صعب جداً فى البيت ومبيضحكش خالص وطول النهار بيضحك عليا أنا ودا من إحساسه بيا".

وأشارت شويكار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن علاقتها بالفنان فؤاد المهندس فى مسرحية "أنا وهو وهى" قال لها :"أنا عاوز أتجوزك"، مردفة:"كنا على المسرح وبنام على الأرض ومزيكا حاولينا يبان منها إن فيه صلة حب هتحصل، وقالى تتجوزينى يا شوشو.. وقلتله أيوة".

وذكرت أن فؤاد المهندس لم يكن حزينا فى الواقع ولكنه كان جاد جداً، مضيفة أن النجاح فى العمل جعل الحب يزيد بينهما.