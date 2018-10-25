بينها "شرب عصير الطماطم".. 5 علاجات طبيعية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة

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طريقة جديدة لتجنب رائحة العرق الكريهة

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نصائح لتجنب رائحة العرق الكريهة

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العرق هو عملية طبيعية ينظم بها جسمنا درجة حرارته، بسبب الغدد العرقية المختلفة، فإن رائحة الجسم لكل واحد منا لها خصائص مختلفة عن الآخر، ومن المهم أن نفهم أنه ليس العرق نفسه الذي يسبب روائح غير سارة، بل اختلاطه مع البكتيريا على جلدك هو السبب الرئيسي في ظهور تلك الروائح، حسبما ذكرت Women's Health Magazine، إليكِ 5 علاجات منزلية فعالة وطبيعية للتخلص من رائحة جسمك:

1- غسل الجسم بانتظام:

أهم خطوة تحتاج إلى اتخاذها لمكافحة رائحة الجسم هو أخذ حمام بانتظام، رائحة الجسم الكريهة هي قضية حساسة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في حياتك الاجتماعية والثقافية والعملية، حاول الاستحمام مرة واحدة على الأقل في اليوم، أيضا لا تنس أن تأخذ حمام بعد ممارسة الرياضة وبعد يوم طويل في العمل.

2- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند هو واحد من أفضل العلاجات وأكثرها فعالية التي يمكن أنتساعد الجسم على رائحة طيبة، حيث تساعد خصائص مضادات الميكروبات في زيتجوز الهند على الحد من نمو البكتيريا المسببة للرائحة يمكنك أن تضعه عليجسمك قبل الذهاب إلى النوم.

3- الليمون:

الخصائص الطبيعية المطهرة ومضادات الميكروبات من الليمون تساعد على القضاء روائح الكريهة للجسم، يمكنك وضع عصير الليمون علي قطعة قطن وتمريرها علي الجسم أو تقطع الليمون لنصفين وتمريرها بالضغط عليها على الجسم.

4- أوراق النيم:

"النيم" هو أحد الأعشاب الفعالة والمتوفرة لدى العطار كونه يدخل في العديد من الوصفات الطبية، حيث تساعد الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا والمطهرة فيأوراق النيم في إزالة البكتيريا المسببة للرائحة تمامًا من الجسم، يمكنك غليه مع الماء وشطف الجسم به في نهاية حمامك وتركه 10 دقائق قبل التجفيف.

5- عصير الطماطم:

الطماطم قليلا منا يعرف أنها علاج فعال لمكافحة رائحة الجسم، ولديها خصائص مضادة للبكتيريا والمطهرة في الطماطم أن تساعد في الحد من كمية البكتيريا التي تسبب رائحة كريهة في الجسم، كما أنها تساعد في السيطرة على التعرق الزائد؛ فشرب عصير الطماطم يخفض درجة حرارة الجسم، وبالتالي تقليل التعرق.

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