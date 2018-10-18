بالصور- للرجل الأربعيني.. إليك هذه القواعد الهامة للظهور بإطلالة أكثر جاذبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تختلف أناقة الرجل بعد الأربعين عن أناقته قبل هذه السن. ففي مرحلة الشباب، أي ابتداءً من العشرينات وصولًا إلى منتصف الثلاثينات، سواء من نواحي الألوان أو القصات أو الخامات. وتتميز مرحلة بداية العشرينات من العمر بالسماح بالتنقل إلى أساليب متنوعة من الموضة.

أما عندما يجتاز الرجل عتبة الأربعين، فيكتسب نضجًا أكبر ويصبح بالتالي اعتماد الأسلوب الرصين في الأطلالة واجبًا، خاصة عندما نتحدث عن الرجل الشرقي الكلاسيكي.

وهناك بعض الأمور والقواعد الهامة التي يجب الانتباه إليها بالنسبة لإطلالة الرجل الأربعيني، وفق ما نشرته مجلة "الرجل".

- الألوان

سر اناقة الرجل بعد الأربعين، يعتمد على الألوان الرصينة. لكن هذا لا يعني حكماً التقيد بالأسود والرمادي. إذ يمكن تجربة ألوان أخرى متنوعة، منها البني وبني الكاميل والبيج والأزرق سواء الداكن أو الفاتح. أما في حال الرغبة في تجربة لون مرح إنما غير مبالغ فيه، فيمكن تجربة الأخضر بتدرجاته المختلفة، شرط أن ينسجم مع لون البشرة ودرجة سمرة الرجل.

- التفاصيل

الأناقة الشخصية تحتاج إلى الانتباه إلى التفاصيل ومنح الاكسسوارات بعض الاهتمام الذي تستحقه. غالباً ما يكتفي الرجل الكلاسيكي بمحفظة الجيب أو حمالة المفاتيح أو الحزام، فيما لا يعير بقية الاكسسوارات التي تعزز أناقته أي اهتمام يذكر.

لذلك يشكل موسمي الخريف والشتاء الوقت الأنسب لتزيين العنق بوشاح ناعم سواء من القطن أو صوف الميرينو الفاخر.

- الحذاء

الحذاء الرسمي ليس الخيار الوحيد المتاح أمام الرجل الأربعيني. للأناقة الكاجوال، يمكن أن يختار الرجل الأحذية الرياضية المريحة، شرط ان تتمتع بتصميم ناعم وأنيق، لا يحتوي على الكثير من التفاصيل. ينصح بالابتعاد عن الأحذية التي تتمتع بتصميم أمامي مروس أو مربع، فهذه قد تخطتها الموضة.

في المقابل، يمكن التنويع بين الشكل البيضوي والدائري.

- الملابس

غالبًا ما لا يملك الرجل الوقت الكافي لانتقاء ملابسه. لذلك، يبقى الحل الأمثل لضمان أناقة يومية رائعة، الحصول على خزانة تتألف من عدد محدود من القطع السهلة التنسيق والمزج بينها (Mix and Match). بمعنى آخر، يمكن اقتناء 4 إلى 5 بناطيل متنوعة الألوان بين الأزرق الداكن والرمادي والبيج والبني والأسود، مقابل مجموعة من القمصان المزررة والقطنية وسترات البلايزر والسترات المنتفخة كسترة الدراجين.