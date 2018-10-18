قردان السبب في فوز مصور بجائزة الحياة البرية 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

قردان ذهبيان ينظران حولهما في وسط غابة جبال تشينلينغ الصينية، التقطهما المصور الهولندي، مارسيل فان أوستن، وتمكن من توثيق تلك اللحظة بعدسة كاميرته، لتكون بذلك سببًا في فوزه بجائزة المصور المرموق للحياة البرية 2018.

وجاءت هذه الجائزة بعد نجاح صورة "The Golden Couple" في تجاوز أكثر من 450 ألف مشارك و18 فائزًا آخرصا بفئات مختلفة. ويُشار إلى أن متحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا يمنح هذه الجائزة كل عام، وفقصا لموقع CNN.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم، روز كيدمان كوكس، إن "هذه الصورة تقليدية من ناحية، ولكن ما يجعلها مذهلة هي الحيوانات الساحرة"، وأضافت أن "الصورة بمثابة تذكير رمزي بجمال الطبيعة، وكيف سنصبح فقراء مع تضاؤل البيئة الطبيعية، إذ اعتبرت أن الصورة عمل فني يستحق تعليقه في أي معرض بالعالم."

والتقط فان أوستن صورته الفائزة حينما كان يراقب القردان المهددان بالانقراض، الذكر والأنثى، مشاجرة وقعت بين اثنين من الذكور في مجموعة تضم 50 شخصًا.

ويُذكر، أن المصور قد أمضى أيامًا عديدة في مراقبة هذه الكائنات خلال فصل الربيع، وفازت صور أخرى التقطت البوم، والغوريلا الجبلية، بالمسابقة.