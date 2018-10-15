بالصور| سيدات بلا "نون نسوة".. الملكة رانيا تقع في "خطأ نحوي" عبر "إنستجرام"

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وقعت الملكة رانيا زوجة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في خطأ نحوي، في المنشور الأخير لها اليوم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت الملكة الأردنية: "اجتمعت اليوم مع عدد من السيدات الأردنيات، اللي أثبتوا جدارتهم في مختلف مجالات عملهم. تميزكم وطموحكم نموذج يحتذى به".

وغفلت الملكة رانيا، عن تأنيث الأسماء والأفعال، حيث وجب عليها "نحويا" كتابة "جدارتهن" و"عملهن" و"تميزكن، وطموحكن"، إلا أنه يمكن تجاوز تلك الأخطاء، والسماح بتذكير الأفعال والأسماء المؤنثة إذا تم التعامل مع كتباتها أنها باللغة العامية.

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