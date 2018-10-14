صُور السُورية غنوة سليمان في خبر وفاة شقيقة أنغام: تطابُق الاسم وتشابُه الشكل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة السورية غنوة سليمان عن صمتها وقررت الحديث عن الصور المنتشرة لها عبر عدد كبير من الأخبار التي تناولت خبر وفاة الفنانة المصرية غنوة محمد علي سليمان شقيقة المطربة أنغام.

وكشفت الفنانة السورية أنه وبعد وفاة الفنانة المصرية غنوة سليمان حدث لبس لدى بعض المواقع، حيث قامت باستخدام صورتها بدلًا من صورة الفنانة الراحلة.

وقالت غنوة والتي اضطرت لإصدار بيان توضح فيه أنها ما زالت على قيد الحياة، إن ما حدث أزعج عائلتها وبعض المقربين منها، وطالبت المواقع الإلكترونية بتوخي الحذر عند نشر الصور والتأكد من صاحب الصورة خصوصًا في حالة تشابه الأسماء.

وقدمت الفنانة السورية غنوة سليمان تعازيها الحارة للفنانة أنغام بوفاة شقيقتها والتي تحمل نفس اسمها.

والغريب في الأمر أن الشبه بين النجمتين ليس بالإسم الأول والأخير فقط، بل هناك بعض الشبه من ناحية الملامح وطول الشعر، بالإضافة إلى لونه، وهو الأمر الذي أثار استغراب الجمهور الذي أكد أن "اللبس" الذي وقعت فيه بعض المواقع ليس مقصودًا، وذلك بسبب الشبه الكبير بين الفنانتين.

وعلى الصعيد الفني، استغلت الفنانة السورية غنوة البيان الصحفي والذي أوضحت من خلاله أنها على قيد الحياة، من أجل الإعلان عن جديدها، حيث قالت إنها بصدد طرح أغنية جديدة باللهجة العراقية بطريقة حديثة ومختلفة خلال الأسابيع المقبلة.