كيف تتعاملين مع اضطرابات طفلكِ الغذائيّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد يتفاجأ الأهل في أحيان كثيرة، بتصرفات غريبة عند أطفالهم، فيرفضون تناول الأطعمة، أو حتى قد يلجأون إلى تناول بعض منها، والتعامل بحذر، مع باقي الوجبات، طيلة فترات النهار.

ومن هنا، فإنّ على الأهل، التعامل بحذر مع مشكلة الاضطرابات الغذائية لدى أطفالهم، والتمييز بين إنْ كانت مجرد مشكلة عابرة، أو بصدد التطوّر، وصولاً إلى مشاكل في تناول الطعام.

الفيديو المرفق، تتحدّث خلاله اختصاصية التغذية، في مركز بي بيوتي التجميلي، ماري بيل حرب، عن كيفية التعامل مع الطفل، الذي يعاني من اضطرابات غذائيّة.