"ادعم تعليم مصر".. مبادرة لدعوة رجال الأعمال للتبرع لبناء مدارس جديدة

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أعلنت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن إرسال مقترح مبادرة "ادعم تعليم مصر" التي أطلقها الاتحاد خلال الأيام الماضية، إلى رئاسة الجمهورية، للنظر فيها والعمل علي دعمها.

وجاء نص المذكرة التي أرسلها الاتحاد لرئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء كالتالي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. نتقدم نحن مجموعة من أمهات الطلاب المصريين بجميع المراحل التعليمية تحت مسمى اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم برئاسة السيدة عبير أحمد، بخالص التهئنة لسيادتكم ولجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعون لنصر أكتوبر العظيم.. وحفظ الله مصر وحفظ جيشها وحفظ شرطتها وحفظ شعبها".

وأضاف الاتحاد في المذكرة: "نحن اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم كنا قد أطلقنا مبادرة بعنوان ادعم تعليم مصر، وذلك في محاولة منا لإيجاد حلول لأزمة الكثافة الطلابية داخل الفصول في المدارس الحكومية والتي وصلت إلى 120 طالب وطالبة في بعض المدارس، وكذلك البحث عن تمويل مالي لحل كافة المشكلات الخاصة بصيانة المدارس ومرافقها".

وتنص المبادرة على دعوة رجال الأعمال والمجتمع المدني للتبرع بجزء من أموالهم للقادرين منهم أو بقطعة أرض، لصالح بناء مدارس وفصول جديدة، وذلك عن طريق تخصيص حساب بنكي لصالح المبادرة بإشراف من صندوق "تحيا مصر" وتوجيه هذة الأموال لهذا الغرض.

واختتم الاتحاد بيانه: "نناشد الرئيس بدعم المبادرة من آجل المشاركة والمساهمة في الجهد الكبير المبذول، ونحن واثقون كل الثقة بأن دعمكم للمبادرة سيكون له تأثير إيجابي عليها، ويشجع رجال الأعمال والمجتمع المدني من الوطنين الشرفاء علي التبرع".

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