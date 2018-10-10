وفاء عامر تحتفل بعيد ميلاد ريم البارودي: "أجدع صاحبة"

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وفاء عامر ترد على شائعة طلاقها بمهرجان الإسكندرية السينمائي

هنأت الفنانة وفاء عامر، صديقتها الفنانة ريم البارودي بمناسبة عيد ميلادها، الذي وافق يوم السبت الماضي 6 أكتوبر، حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "عامر" على الصورة التي وضعتها عبر صفحتها قائلة: "يلا بقى خلصت المهرجان وحعمل عيد ميلاد أجدع صاحبة وإحدى بطلات السر الجدعة ريم البارودي"، حيث كانت "عامر" عضوًا بلجنة تحكيم ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وكانت ريم البارودي احتفلت بعيد ميلادها حيث نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لها، من عيد ميلادها، وارتدت "جمبسوت" مزين بالرسومات الملونة.

وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير والحب والتفاؤل.. الحب اللي أنا محاطة بيه بيخلي عندي كده حالة إني لازم يبقى عندي طاقة إيجابية".

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