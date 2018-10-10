"أبطال الإنترنت".. مبادرة لحماية الأطفال واستكشاف عالم الإنترنت بأمان

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"أبطال الإنترنت".. مبادرة جديدة أطلقها "جوجل" لحماية الأطفال من خطر الاستخدام الخاطئ للإنترنت، ومساعدة الأطفال على استكشاف عالم الإنترنت بـ"أمان وثقة"، لتزويد الأطفال بالمعرفة اللازمة ليتمكّنوا من استخدام الإنترنت بالشكل الصحيح والاستفادة منه إلى أقصى حدود.

أساسيات 5 اعتمدتها "جوجل" في برنامج "أبطال الإنترنت" ضمن مبادرتها، لتعليم الأطفال أساسيات المواطنة الرقمية والسلامة الإلكترونية حتى يتمكّنوا من استكشاف عالم الإنترنت بثقة وأمان، وهي: "شارِك بانتباه، ولا تصدِّق الخدع، واحمِ أسرارك، اللطافة من سمات الأبطال، اسأَل واستفسِر".

وتهدف هذه الأساسيات إلى تعليم الأطفال كيفية التمييز بين ما يمكن مشاركته مع الأقارب والأصدقاء وما يمكن مشاركته مع الغرباء، والتمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف على الإنترنت لتحقيق السلامة الرقمية، وحماية معلوماتهم المهمّة لحماية أجهزتهم وسمعتهم وعلاقاتهم، وحسن التصرّف على الإنترنت والتواصل مع الآخرين على مبدأ "عامِل الناس كما تحب أن تُعامل"، لتوفير بيئة إلكترونية إيجابية لا تدعم التنمّر، ويجب أن يشعر الأطفال بالأمان والراحة في التحدّث إلى شخص بالغ يثقون به إذا صادفوا محتوًى مشبوهًا على الإنترنت، ويمكن للبالغين دعم هذا النوع من التواصل من خلال توفير بيئات حاضنة ومفتوحة في المنزل والمدرسة.

وتحت شعار "معا أفضل"، تواصلت إدارة ممحرك البحث مع الكوادر التعليمية عن نتائج مبتكرة وإضافات عالية القيمة إلى المنهاج، منها إطلاق 3 نشاطات جديدة كليًا، وتقديم دليل مخصّص للمعلّمين لمساعدتهم على تقديم تجربة متكاملة للطلاب، وإجراء المزيد من الإصلاحات والتحديثات والتحسينات على الدروس".

"أبطال الإنترنت".. لعبة من 4 مغامرات وفي نهاية كل مغامرة منها درس جديد يتعلمه الطفل، وتتضمن المغامرات اختبارات قصيرة ورسوم متحرّكة تتمحور حول موضوع كل مغامرة، لتعليم الأطفال، وتقديم معلومات إليهم عن كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت.

وعمل فريق "أبطال الإنترنت"، على إضافة مستوى جديد إلى "جبل المشاركة"، وإضافة مستوى جديد قصير إلى "مملكة اللطافة" حول مشاركة الطاقة الإيجابية مع المشاغبين، وتحديث وإعادة هيكلة "قلعة الأمان" بإضافة عنصرين جديدين لتعليم الأطفال أهمية إنشاء كلمات مرور قويّة.

وقدم "جوجل" دليل للأهالي "فاميلي لينك" ليضع ضوابط أساسية لمدّة استخدام الأجهزة، ويساعد هذا التطبيق الأهالي على التحدّث مع أطفالهم حول كيفية استخدام الأجهزة.

شهادة مخصّصة يمنحها "جوجل" للأطفال أو الطلاب بعد إكمال اللعبة تفيد بإكمال الطالب اللعبة، ويمكن طباعة هذه الشهادة أو تنزيلها أو حتّى مشاركتها مع الآخرين.

مكَّن "جوجل" المعلّمين المهتمّين بموضوع الأمان على الإنترنت من تنزيل منهاج دراسي حائز على شهادة التميّز من "الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم"، وتنزيل منهج الأنشطة الصفية التفاعلية ذات الصلة. كما يمكن لأولياء الأمور المهتمّين بموضوع الأمان على الإنترنت تشجيع جميع أفراد العائلة على أخذ التعهّد نفسه في الاطّلاع على أساسيات الأمان الإلكتروني والمشاركة معًا في تطبيقها.

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