من أرشيف الصحافة| "طالب يغتصب فتاة ويصورها عارية".. حكاية جريمة هزت القليوبية

الأخبار المتعلقة

من أرشيف الصحافة| فلاح يغتصب سيدة أمام أطفالها بعد مشاهدة فيلم إباحي

من أرشيف الصحافة| خرجت لزيارة جدتها.. فاغتصبها 6 شباب حتى الموت

من أرشيف الصحافة| الزوجة والعشيق خططا لقتل الزوج.. وتركا جثته للكلاب الضالة

من أرشيف الصحافة| في طنطا.. تفاصيل اغتصاب مدير مدرسة فتاة داخل الفصل

عثر الأهالي بكفر شكر بمحافظة الداخلية على فتاة ملقاة في الشارع بملابس ممزقة ومصابة بنزيف حاد، كان ذلك في شهر مارس عام 1998، وفق ما نشرت جريدة الأحرار، فأبلغوا مدير المباحث الجنائية الذي قرر الانتقال على الفور لمكان الحادث لمطالعة الأمر، ووجد بدوره الفتاة في حالة مزرية فأمر بنقلها إلى المستشفى للعلاج.

وبدأت أحداث الواقعة حينما استدرج طالب جامعي "أ.ص"، فتاة كانت تسير في الطريق العام في طريقها لمنزلها، بالقوة مستخدما العنف، إلى منطقة نائية وأجبرها على الانصياع لأوامره.

في بداية الاعتداء نزع عنها ملابسها بالعنف، ومزقها ثم اعتدى عليها جنسيا بوحشية، ثم سرق مصوغاتها الذهبية، ولم يكتف بذلك بل صورها عارية بكاميرا فوتوغرافية كانت بحوزته ليمكن من ابتزازها لعدم الابلاغ عنه، ثم تركها وفر هاربا.

عندما أفاقت الضحية "ه.أ" في المستشفى روت تفاصيل ما حدث معها وأدلت بأوصاف المتهم، وتمكن رئيس مباحث كفر شكر من القبض عليه، وتبين أنه طالب جامعي، واعترف بجريمته، وبتصويرها وسرقتها واغتصابها.

​