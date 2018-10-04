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بالفيديو| غادة عبد الرازق: أنا فاشلة في الزواج بسبب سوء اختياري نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لحفيدتيها "خديجة" و"جورية"، من ابنتها "روتانا". وعلقت على الصورة قائلة: "حياتى وحبي وكل حاجة في عالمي" وحازت الصورة على إعجاب متابعيها فيرى البعض وجود شبه بين الفنانة غادة عبد الرازق وحفيدتها الكبيرة وعلق أحدهم: "البنت الكبيرة شبهك أوي". ​

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تنشر صورة لحفيدتيها.. ومتابعوها: "البنت الكبيرة شبهك أوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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