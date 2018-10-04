13 أكتوبر.. انطلاق أعمال منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة في القاهرة

الأخبار المتعلقة

حملة تمرد ضد قانون الأسرة: رعاية الوالدين المشتركة تمنح الطفل حياة سوية

رئيس "الدفاع عن حقوق الطفل": تعديلات "الأسر البديلة" تضمن رعاية كريمة للأطفال

"القومي للمرأة" يعقد ورشة عمل بعنوان "حماية وتعزيز حقوق المرأة المصرية"

"من الختان للتحرش والانتهاك".. رجل يبحث عن حقوق الجنس الآخر بتصميمات دموية

تنطلق أعمال منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الخامس، تحت شعار "التنشئة في عالم متغير.. عقل جديد لإنسان جديد لمجتمع جديد" خلال الفترة 13 – 14 أكتوبر الجاري، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك تنفيذاً للتوصية الصادرة عن لجنة الطفولة العربية خلال دورتها 21 والتي عقدت عام 2016 برئاسة جمهورية مصر العربية.

ويشارك في أعمال المنتدى عددا من منظمات المجتمع المدني العربي العاملة في مجال الطفولة، وممثلي المجالس العليا واللجان الوطنية والآليات المعنية بالطفولة بالدول العربية، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وخبراء في مجالات حقوق الطفل والإعلام.

​