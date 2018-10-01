"خل وليمون وصودا".. طرق تنظيف حمَّامك "من غير فلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تواجه ربات البيوت، بعض المشكلات في تنظيف الحمَّام والتأكد من نظافته، وعدم تواجد البكتيريا والميكروبات بداخله، فهناك بعض المكونات المنزلية التي يمكنك استخدامها بدلًا من إنفاق كثير من النقود في شراء المواد الكيميائية التي تساعدك على التنظيف.

وفيما يلي، بعض الحيل التي يمكنك استخدامها، للحصول على حمام نظيف خالٍ من الجراثيم، بحسب ما جاء في موقع "Bright side" الأمريكي.

- رأس "الدُش"

هذه الحيلة سهلة جدًا، وكل ما تحتاجه هو الخل، بهذه الطريقة ستساعدك على التخلص من تراكم البكتيريا والفطريات على رأس الدُش الخاص بك.

يمكنك ملئ كيس بلاستيك بالخل، ووضعه على رأس الدش، وغلق الكيس بإحكام لمدة ساعة، وبعد مرور الوقت يمكنك إزالة الكيس البلاستيكي ومسحها جيدًا باستخدام قطنة.

- تنظيف المرحاض

يمكنك استخدام المياه الغازية لتنظيف المرحاض، فقط افتحي عبوة من المياه الغازية واسكبيها في المرحاض، تترك لمدة 30 إلى 60 دقيقة، ثم تُفرك باستخدام الفرشاة الخاصة بالمرحاض، وللتأكد من تعقيمها يمكنك سكب الخل، أو غسول الفم للتخلص من البكتيريا.

- تنظيف مقابض الحمام بالليمون

هذا الحل بسيط وسهل، تُقطع الليمون إلى نصفين، يفرك في المقابض جيدًا باستخدام فرشاة أسنان قديمة، ولإزالة البكتيريا، يمكنك استخدام الملح.

- المرآة

في بعض الأوقات لا يكون منظف الزجاج فعَّال، لذلك يمكنك استخدام صودا الخبز، والشاي الأسود، فقط ضعي المكونات في زجاجة "بخاخ"، مع المياه، واستخدميها وستلاحظين الفرق.