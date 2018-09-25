وصفة طبيعية للقضاء على حشرات الشعر بـ"زيت الطعام"

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، علاجا طبيعيا لمشكلة حشرات الشعر.

وقال الناظر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" لمن يعانوا من مشكلة حشرات الشعر يمكنهم الاستعانة بأي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية سواء زيت الزيتون أو الذرة أو حتى زيت الطعام العادي ووضعه على الشعر وتركه لمدة 24 ساعة ثم تصفيف الشعر بواسطة المشط الضيق "الفلاية".

وأوضح الناظر أن الزيوت تخنق حشرات الرأس وتتسبب في موتها بطريقة طبيعية دون الاستعانة بالمستحضرات التي تضر الشعر، مشيرًا إلى أنه يمكن التخلص من "بيض القمل" عن طريق دهن الشعر بالخل المخفف لمدة ساعة ثم تمشيطه وغسله.

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