قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، علاجا طبيعيا لمشكلة حشرات الشعر.
وقال الناظر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" لمن يعانوا من مشكلة حشرات الشعر يمكنهم الاستعانة بأي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية سواء زيت الزيتون أو الذرة أو حتى زيت الطعام العادي ووضعه على الشعر وتركه لمدة 24 ساعة ثم تصفيف الشعر بواسطة المشط الضيق "الفلاية".
وأوضح الناظر أن الزيوت تخنق حشرات الرأس وتتسبب في موتها بطريقة طبيعية دون الاستعانة بالمستحضرات التي تضر الشعر، مشيرًا إلى أنه يمكن التخلص من "بيض القمل" عن طريق دهن الشعر بالخل المخفف لمدة ساعة ثم تمشيطه وغسله.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفة طبيعية للقضاء على حشرات الشعر بـ"زيت الطعام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.